Lô Xiên, Lô Kép, Lô Gan – Các Khái Niệm Quan Trọng Cần Biết

Lô xiên, lô kép, lô gan là ba thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực lô đề mà bất kỳ người chơi cũng cần phải nắm vững. Mỗi loại lô đều mang đến một cách chơi riêng biệt và cơ hội chiến thắng không hề nhỏ. Cùng link 8xbet khám phá các chiến thuật chơi của từng kiểu để biến mỗi lần cược thành cơ hội trúng thưởng đầy hấp dẫn.

Phân biệt các hình thức chơi lô xiên, lô kép, lô gan

Ba người bạn thân lô xiên, lô kép, lô gan mỗi người một tính cách, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu giúp bạn trúng lớn. Vậy làm thế nào để phân biệt giữa các loại hình này? Tìm hiểu sau đây.

Lô xiên

Đặc điểm của lô xiên là việc kết hợp các con số với nhau thành các nhóm để bạn vừa có thể đánh lô đơn, vừa có thể đánh lô nhiều con trong một lần.

Ví dụ, nếu bạn chọn lô xiên 2, bạn có thể đánh một lúc hai con số bất kỳ, chẳng hạn như 12 và 34. Nếu một trong hai con trúng thưởng, bạn sẽ thắng. Tuy nhiên, giá trị của phần thưởng trong lô xiên sẽ thấp hơn so với việc đánh một con lô đơn vì bạn đang đánh nhiều con số cùng một lúc.

Nếu thắc mắc lô xiên 3 là gì, xiên 4 hay 5, 6 cũng có cách chơi tương tự. Tỉ lệ trúng thưởng trong lô xiên khá cao nhưng phần thưởng sẽ ít hơn vì bạn đang đánh nhiều con số cùng một lúc. Vì vậy, để chiến thắng lớn, bạn cần phải lựa chọn những con số có khả năng ra trong ngày.

Lô kép

Lô kép là hình thức dự đoán lô đề truyền thống thưởng lớn tại 8xbet. Đây là loại lô dễ nhận diện với đặc điểm riêng biệt là các con số ở dạng giống nhau theo cặp như 11, 22, 33, 44, 55… Đối với những ai chơi bộ môn số học lâu năm thì lô kép được xem là chiến lược đáng để thử vận may.

Điều đặc biệt ở lô kép là bạn chỉ cần chọn con số trùng nhau ví dụ 33. Nếu kết quả mở thưởng ra đúng con 33 thì bạn sẽ được nhà cái chi tiền. Đây là loại hình dễ chơi, dễ trúng nhưng tỷ lệ thấp hơn các dạng khác vì xác suất ra các con kép này ít hơn hẳn.

Lô gan

Lô gan là khái niệm được sử dụng khi nói đến những con số chưa xuất hiện trong bảng kết quả quay cầu một thời gian dài. Trong lô đề, người chơi thường theo dõi liên tục để tìm ra các con số gan. Tức là các con số đã lặn lâu chưa xuất hiện, vì thế có khả năng chúng sẽ về trong thời gian sắp tới.

Ví dụ: Nếu trong 15 ngày liên tiếp con 68 không xuất hiện lần nào trong KQXS thì bạn có thể đoán rằng hôm sau hoặc những ngày gần đó, con 68 sẽ có khả năng thoát khỏi chu kỳ gan và nổ sớm. Đây là chiến lược có căn cứ rất cao thì sự tồn tại lâu dài mà không xuất hiện của một con số thường là tín hiệu cho thấy nó sẽ trở lại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đây cũng là chiến thuật không dễ áp dụng vì dù lô gan có xu hướng xuất hiện lại sau một thời gian dài nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Người chơi cần phải nắm bắt xu hướng cẩn thận, kiên nhẫn để có thể sử dụng chiến lược này tốt nhất.

Bí kíp chọn lựa chiến lược phù hợp lô xiên, lô kép, lô gan

Mỗi loại lô đều có những ưu và nhược điểm riêng. Để nhanh hoàn vốn, cắt lỗ, người chơi cần biết cách lựa chọn chiến lược phù hợp.

Lô xiên

Người chơi lô xiên, lô kép, lô gan cần phải tính toán kỹ số tiền đầu tư vào mỗi lần chơi. Vì lô xiên yêu cầu bạn đánh nhiều con số cùng lúc, bạn cần cân nhắc số vốn sao cho không bị lỗ lớn nếu không trúng. Một gợi ý là chia nhỏ số tiền đầu tư vào các ngày khác nhau, thay vì dồn tất cả vào một lần cược.

Dù việc đánh nhiều số giúp tăng cơ hội khi trúng nhưng đừng quên phân tích các con số có xu hướng xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây. Bạn cần chú ý đến các con nóng đã về nhiều lần hoặc có khả năng nổ sớm trong kỳ tiếp theo.

Lô kép

Lô kép không phải lúc nào cũng trúng, vì tỷ lệ xuất hiện của các con số này thấp hơn so với các con số đơn. Do đó, bạn cần kiên nhẫn và không đánh quá nhiều lần liên tiếp nếu chưa trúng.

Để tăng cơ hội thắng, bạn có thể chọn các con số kép chưa xuất hiện trong một thời gian dài. Những con số này có thể sẽ quay lại trong những kỳ xổ số sau, và đây là thời điểm tốt để bạn đầu tư.

Lô gan

Đây là một chiến lược rất phổ biến trong giới lô đề, nhưng chỉ có những người chơi có kinh nghiệm mới có thể tận dụng tối đa cơ hội này. Để áp dụng chiến lược lô gan hiệu quả, bạn cần có khả năng phân tích kết quả quay cầu từ nhiều ngày trước.

Tuy nhiên, không phải bất kỳ con số nào lâu chưa xuất hiện đều sẽ nổ. Bạn cần phải phân tích các con số qua các kỳ mở thưởng trước đó và tìm ra những con số gan có thể ra trong tương lai gần.

Lời kết

Lô xiên, lô kép, lô gan mỗi loại đều mang đến cơ hội thắng khác nhau. Thành viên cần hiểu rõ đặc điểm và chiến lược phù hợp với từng loại để kéo vận may gần về phía bạn hơn. Chọn đúng chiến lược, cơ hội trúng lớn tại 8xbet chưa bao giờ là khó khăn.